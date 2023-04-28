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08:21, 28 апреля 2023Мир

В Белом доме рассказали о промышленной стратегии США

Белый дом: промышленная стратегия США нацелена на снятие рисков, а не отделение от Китая

Фото: Pixabay

Вашингтон не ставит целью отделиться от Китая в рамках промышленной стратегии, об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит Bloomberg.

«Снятие риска в основном означает наличие устойчивых эффективных цепочек поставок и обеспечение таких условий, чтобы нас не смогла сделать объектом принуждения какая-либо другая страна», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы никакие события, от глобальной пандемии до войны, не смогли лишить необходимого крупнейшую экономику мира. Он также уточнил, что экспортный контроль направлен на технологии, которые можно использовать для изменения военного баланса в пользу США, а не на прекращение торговли, которое достигло рекордного уровня в прошлом году.

Политик объяснил, что такие меры индивидуальны и не являются технологической блокадой, как утверждает Пекин. Салливан также отметил, что ограничения не направлены против развивающихся экономик.

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Анастасия Заикина
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