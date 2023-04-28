Женщина избила робота-администратора в больнице и попала на видео

Жительница Китая избила дубиной робота-администратора в больнице

Жительница Китая избила робота-администратора в больнице при Медицинском университете Сюйчжоу в провинции Цзянсу. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание Утренние новости Цзянсу.

В китайских соцсетях распространилась запись, на которой видно, как вооруженная дубиной женщина подходит к роботу-администратору и бьет его по голове. В результате от электронного администратора отлетают части. Женщина кричит на робота и бьет по экрану.

Ставшие очевидцами произошедшего сотрудники больницы отступают в попытке укрыться от разгневанной женщины.

Несмотря на повреждения и разбросанные детали, робот продолжает двигаться и пытается поднять руки. Видео обрывается на моменте, когда женщина снимает пиджак, очевидно, готовясь нанести еще больше ударов.

Сообщается, что напавшая на робота женщина страдает психическим отклонением. По данным Taiwan News, расследованием произошедшего занялась полиция.

Подобные роботы в Китае используются для записи к врачам и оказания медицинской помощи. Некоторые считают этот процесс раздражающим.

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