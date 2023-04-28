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17:43, 28 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали неочевидный продукт для эффективного похудения

Врач Ирина Мансурова: морские водоросли показаны при ожирении

Фото: Ryzhkov Photography / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Ирина Мансурова назвала россиянам неочевидный продукт для эффективного похудения. Ее комментарий приводит издание Life.

По словам специалиста, людям, страдающим от ожирения, показано употребление морских водорослей. «Они обладают высоким содержанием белка и покрывают суточную потребность в нем. Этот белок легко усваивается. Также продукт содержит сложные углеводы, полезные жиры омега-3, витамины D, К, А, С, Е, группы В, йод, железо, магний, цинк, фосфор, калий, натрий и кальций», — рассказала доктор.

Кроме того, эксперт сообщила, что упомянутый продукт способен бороться с диабетом, выводить токсины и помогать в работе желудочно-кишечного тракта. При этом сушеные водоросли, в свою очередь, стоит добавлять в рацион в умеренном количестве из-за высокого процента углеводов, которые способствуют набору веса, предупредила медик.

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«Нельзя либо с осторожностью рекомендую употребление водорослей людям, у которых аллергия на морепродукты или йод. Беременным женщинам, так как избыток йода может принести вред плоду. Также они противопоказаны людям с заболеваниями почек и нарушением работы эндокринной системы», — заключила Мансурова.

Ранее в апреле россиянам раскрыли способы похудеть к лету за месяц. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что единственно верный метод жиросжигания на сегодня сводится к дефициту калорий. Для этого необходимо убрать из рациона фастфуд, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки и спиртное. Также собеседница издания посоветовала внедрить в повседневный образ жизни физическую активность.

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Екатерина Ештокина
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