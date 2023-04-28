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09:39, 28 апреля 2023Мир

МИД Испании вызвал посла России из-за публикации диппредставительства в соцсетях

El Confidencial: МИД Испании вызвал посла России Клименко из-за публикации в соцсетях

Фото: МИД России

Министерство иностранных дел Испании вызвало посла России Юрия Клименко из-за публикации диппредставительства в соцсетях. Об этом сообщает El Confidencial.

По данным газеты, госсекретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено встретилась с Клименко 27 апреля. Она попросила посла объяснить размещение на странице диппредставительства в Twitter видео, связанного с конфликтом на Украине.

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Семен Александров
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