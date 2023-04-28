Обнаружены самые массивные соприкасающиеся звезды

Astronomy & Astrophysics: массивная контактная двойная звезда превратится в черные дыры

Ученые Университетского колледжа Лондона и Потсдамского университета выяснили, что две массивные соприкасающиеся звезды в соседней галактике могут стать черными дырами, которые в конечном итоге столкнутся друг с другом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Необычная система располагается в соседней карликовой галактике, называемой Малым Магеллановым Облаком, находящейся на расстоянии 210 тысяч световых лет. Звезды в ее составе находятся в частичном контакте и обмениваются материалом друг с другом. Они вращаются вокруг друг друга каждые три дня и являются самыми массивными соприкасающимися звездами (известными как контактные двойные звезды), которые когда-либо наблюдались.

Меньшая, более яркая и горячая звезда, масса которой в 32 раза больше массы Солнца, в настоящее время теряет массу из-за своего более крупного компаньона, который в 55 раз больше массы нашего Солнца.

Ученые сравнили результаты своих наблюдений с теоретическими моделями эволюции двойных звезд и обнаружили, что в наиболее подходящей модели звезда, которая в настоящее время поглощает вещество, станет черной дырой и продолжит питаться своим компаньоном. Однако выжившая звезда вскоре тоже станет черной дырой. На это уйдет пара миллионов лет, а через 18 миллиардов лет они столкнуться, породив гравитационные волны.