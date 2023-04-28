Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:59, 2 мая 2023Наука и техника

Обнаружены самые массивные соприкасающиеся звезды

Astronomy & Astrophysics: массивная контактная двойная звезда превратится в черные дыры

Изображение: J. daSilva / UCL

Ученые Университетского колледжа Лондона и Потсдамского университета выяснили, что две массивные соприкасающиеся звезды в соседней галактике могут стать черными дырами, которые в конечном итоге столкнутся друг с другом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Необычная система располагается в соседней карликовой галактике, называемой Малым Магеллановым Облаком, находящейся на расстоянии 210 тысяч световых лет. Звезды в ее составе находятся в частичном контакте и обмениваются материалом друг с другом. Они вращаются вокруг друг друга каждые три дня и являются самыми массивными соприкасающимися звездами (известными как контактные двойные звезды), которые когда-либо наблюдались.

Меньшая, более яркая и горячая звезда, масса которой в 32 раза больше массы Солнца, в настоящее время теряет массу из-за своего более крупного компаньона, который в 55 раз больше массы нашего Солнца.

Ученые сравнили результаты своих наблюдений с теоретическими моделями эволюции двойных звезд и обнаружили, что в наиболее подходящей модели звезда, которая в настоящее время поглощает вещество, станет черной дырой и продолжит питаться своим компаньоном. Однако выжившая звезда вскоре тоже станет черной дырой. На это уйдет пара миллионов лет, а через 18 миллиардов лет они столкнуться, породив гравитационные волны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В США отреагировали на атаки украинских беспилотников на объекты в России
Польша захотела получить репарации от России после Германии
Обнаружены самые массивные соприкасающиеся звезды
Начальник генштаба Польши усомнился в победе Украины
Москвичи назвали главные причины для переезда
Украинский конфликт спровоцировал раскол в японском обществе
Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT
Тренер по самбо до смерти забил семилетнего ученика
Платье блогерши на выпускной сравнили в сети с мочалкой
Москвичей предупредили о заморозках во вторые длинные выходные мая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.