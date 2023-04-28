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19:27, 28 апреля 2023Силовые структуры

Суд оправдал обвиняемого в убийстве российского хоккеиста предпринимателя

В Москве оправдали предпринимателя Куюмджи, обвиняемого в убийстве хоккеиста Дидура

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд оправдал 38-летнего предпринимателя Армена Куюмджи, обвиняемого в убийстве российского хоккеиста студенческой лиги Романа Дидура. Об этом в пятницу, 28 апреля, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Таганский районный суд освободил подсудимого после вынесенного коллегией присяжных в отношении него оправдательного вердикта. Присяжные постановили, что Куюмджи не причастен к совершенному преступлению. Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.

Российский спортсмен погиб на Николоямской улице в центре столицы в ночь на 24 апреля 2022 года. Молодой человек и его друзья пытались зайти в ресторан «Баклажан». Сотрудники отказались их пускать, вспыхнул конфликт, закончившийся для молодого человека смертельным ранением.

Куюмджи обвиняли в убийстве, поскольку он привозил в ресторан продукты и участвовал в стычке с Дидуром и его друзьями.

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Владимир Седов
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