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22:29, 28 апреля 2023Мир

Польский генерал назвал преимущество России перед Украиной

Польский генерал Анджейчак: в отличие от Украины, у России есть деньги на спецоперацию

Фото: Maciej Luczniewski / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак назвал преимущество России перед Украиной. Его слова передает издание Do Rzeczy.

«Финансовые инструменты, которыми Россия владела до войны, динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — заявил Анджейчак. При этом Украина испытывает экономические трудности, и Киев тратит средства слишком быстро, добавил он.

Кроме того, опасная ситуация с национальной безопасностью сложилась и в самой Польше, признал генерал. «У нас банально нет боеприпасов. Промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять наши собственные запасы, которые стремительно тают», — сказал он. По мнению военного, союзники Польши не понимают всей серьезности ситуации и «пребывают в иллюзиях», что «удивляет и даже шокирует».

В январе Раймунд Анджейчак заявил, что Россия по-прежнему располагает большими военными резервами, а Украина теряет ресурсы значительно быстрее. По его словам, борьба идет за скорость истощения ресурсов.

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Марина Совина
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