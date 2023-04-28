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09:32, 28 апреля 2023Экономика

В России резко выросло число трудовых мигрантов из Узбекистана

Решетников: за 7 лет число трудовых мигрантов из Узбекистана в России выросло в 4 раза

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Количество граждан из Узбекистана, приезжающих работать в Россию, за последние годы увеличилось в несколько раз, заявил глава Министерства экономического развития страны Максим Решетников. Его цитирует ТАСС.

«За последние семь лет в четыре раза выросло число граждан Узбекистана, которые приезжают работать в Россию», — рассказал он на международном инвестиционном форуме в Ташкенте.

Министр также сообщил, что сейчас в Узбекистане работают три тысячи компаний с участием российского капитала. По его словам, в прошлом году было открыто 700 фирм.

Ранее эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что по итогам 2022 года приток трудовых мигрантов из разных стран в Россию вырос на треть, до 3,47 миллиона человек. Более 90 процентов прироста иностранной рабочей силы пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Также резко выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая.

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Мария Грушко
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