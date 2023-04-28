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12:18, 28 апреля 2023Экономика

Российские власти предоставили льготы производителям валенок

Правительство предоставило производителям валенок отсрочку по всем видам налогов и взносов

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил решение правительства о льготах предприятиям, занимающимся выпуском валяной обуви и обуви из войлока. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Власти предоставили производителям валенок отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов, а также право брать рассрочку по этим платежам сроком на три года.

Изменения внесены в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, применяемый при предоставлении отсрочки или рассрочки при уплате налога. Документ вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

Ранее ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») подсчитал, что цены на валенки по итогам 2022 года выросли на 16,9 процента, до 1,8 тысячи рублей. Еще сильнее подорожали галоши — на 28,3 процента, до 453 рублей, а вот тапочки выросли в цене только на 8,6 процента.

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Платон Щукин
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