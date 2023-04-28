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15:53, 28 апреля 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли граничащий с Украиной российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли приграничную Белгородскую область. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о поселке Красное в Шебекинском городском округе. Пострадавших в результате обстрела нет.

«В поселке Красное есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход продолжается», — добавил губернатор.

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Ранее Гладков сообщил, что Шебекинский городской округ подвергся массированному обстрелу ВСУ с дронов. По его словам, никто из мирных жителей в результате обстрела не пострадал. При этом губернатор отметил, что сброшенные снаряды повредили линию электропередачи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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