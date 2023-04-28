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14:13, 28 апреля 2023Мир

Вучич появился на публике после сообщений о госпитализации из-за болезни

Президент Сербии Вучич приехал на церемонию открытия моста после сообщений о болезни

Фото: Giuseppe Lami / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич приехал в город Сокобаня для речи на церемонии открытия моста после сообщений в сербских СМИ о его госпитализации из-за тяжелой болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

Сербские телеканалы вели прямую трансляцию того, как Вучич общался с местными жителями. После этого он осмотрел местную выставку, при этом не стал комментировать публикации о его госпитализации.

Информация о госпитализации сербского лидера появилась утром 28 апреля. После этого несколько местных СМИ опровергли подобную информацию, заявив, что ее распространяют оппозиционеры. Позднее эти сообщения опроверг и сам Вучич.

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Виктория Кондратьева
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