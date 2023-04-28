В приграничном российском регионе нашли взрывоопасный предмет

Белгородский губернатор Гладков сообщил о находке взрывоопасного предмета

В Белгородской области был найден неразорвавшийся взрывоопасный предмет. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На территории Грайворонского округа был найден неразорвавшийся взрывоопасный предмет. Сейчас на месте работает следственная группа», — пояснил глава области.

Он добавил, что было принято решение временно отселить жителей близлежащей улицы. Утром работы по нейтрализации боеприпаса продолжатся, заверил губернатор.

Ранее Гладков сообщил о гибели двух человек при подрыве машины на мине. Он уточнил, что мирные жители въехали на автомобиле в запретную зону.