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15:35, 28 апреля 2023Россия

Глава Белгородской области уточнил детали подрыва машины с мирными жителями

Глава Белгородской области Гладков: при подрыве машины погибли двое жителей региона
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Антон Вергун / РИА Новости

При подрыве машины в запретной зоне рядом с селом Журавлевка в Белгородской области погибли не четыре человека, а двое. Детали случившегося уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. При этом сам факт происшествия Гладков подтвердил.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что при подрыве на минах во время объезда по закрытой территории погибли четыре человека.

«Двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа», — рассказал глава региона.

Белгородский губернатор обещал сообщить подробности случившегося после того, как у него появится дополнительная информация.

Также 28 апреля двое саперов подорвались на мине во время разминирования дороги в Чечне.

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Марк Леонов
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