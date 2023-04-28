Стало известно о новой возможности WhatsApp

WhatsApp позволит пользователям Android переносить чаты без помощи Google Drive

Пользователям мессенджера WhatsApp будет доступна новая возможность, связанная с переносом чатов. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, WhatsApp позволит пользователям устройств на базе Android переносить чаты на другие гаджеты без необходимости синхронизировать их с облачным сервисом Google Drive.

Для прямого переноса переписки с одного устройства Android на другое необходимо отсканировать QR-код в разделе «Чаты» в настройках мессенджера. Эксперты отметили, что функция находится в стадии разработки и уже появилась в бета-версии WhatsApp для Android. Когда опция станет доступна широкому кругу пользователей, не уточняется.

Ранее сообщалось о другой функции, которая стала доступна в мессенджере WhatsApp. В нем появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких устройствах. Теперь к одному профилю можно привязать до четырех устройств.

