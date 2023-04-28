Кремль высказался о моратории на испытание ядерного оружия

Песков заявил о соблюдении всеми сторонами моратория на испытание ядерного оружия

Сегодня все стороны соблюдают мораторий на испытание ядерного оружия. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать», — высказался пресс-секретарь российского президента в ответ на слова посла США в Москве Линн Трейси о соблюдении моратория.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков допустил, что Россия может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.

По словам дипломата, Москва оценит вероятность того, что американские ракеты появятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии, а также скоростные характеристики оружия и его дальность.