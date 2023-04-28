Создатель Meta за день увеличил состояние на миллиарды долларов

Forbes: состояние Марка Цукерберга за день увеличилось на 10 миллиардов долларов

Состояние создателя американской корпорации Meta Platforms (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марка Цукерберга увеличилось за 27 апреля более чем на 10 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Real-Time Billionaires List от Forbes.

Причиной послужил резкий рост акций компании. После позитивного отчета о финансовых результатах за первый квартал они подскочили на 13,93 процента по итогам торгового дня, до 238,56 доллара. В результате стоимость активов Цукерберга выросла до 84,9 миллиарда долларов, в списке миллиардеров Forbes сейчас он находится на 14-й строчке.

26 апреля Meta Platforms сообщила о прибыли на акцию в размере 2,20 доллара и выручке в 28,65 миллиарда долларов, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Выручка от рекламы составила 28,1 миллиарда, также превысив прогноз.

Ранее в феврале 2023 года состояние Цукерберга выросло на 12 миллиардов долларов за один день после массовых увольнений в Meta. Тогда акции его компании подорожали на 21 процент на фоне оптимизма инвесторов, связанного с обещанием миллиардера продолжить сокращение расходов.

14 марта стало известно об очередной волне сокращений в компании Цукерберга. Meta планирует уволить 10 тысяч сотрудников и закрыть 5 тысяч вакансий. В ближайшие месяцы руководство объявит о планах реструктуризации, отмене проектов с низким приоритетом и сокращении зарплатного фонда для новых сотрудников в рамках программы по урезанию расходов.