Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:15, 29 апреля 2023Силовые структуры

Суд арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в уральском поселке Сосьва

Уральский суд отправил под стражу одного из фигурантов дела о пожаре в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Серовский районный суд отправил под стражу одного из фигурантов дела о пожаре в уральском поселке Сосьва. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Под арест был отправлен специалист по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа. Срок ареста составил два месяца — до 26 июня 2023 года.

Решение об отправке фигуранта дела под стражу было принято, так как суд счел, что обвиняемый может повлиять на расследование дела и оказать давление на свидетелей.

25 апреля пожар произошел в поселке Сосьва Свердловской области. Сухая трава загорелась у лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 23.

Огонь быстро распространился на жилые дома из-за сильного ветра. В результате ЧП сгорело больше сотни жилых построек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Несколько беспилотников ВСУ атаковали Крым и Севастополь
Пригожин ответил на вопрос об участии в параде Победы
Володин рассказал о вступающих в силу в мае законах
Военный корабль отправился в картографическую экспедицию и заблудился
В Белоруссии объяснили проведение военных учений
Мужчина умер при столкновении такси с мотоциклом в центре Москвы
Пригожин назвал сроки контрнаступления ВСУ
Пилоты заметили неизвестный дрон при посадке в российском аэропорту
Суд арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в уральском поселке Сосьва
В атаке на Крым участвовали до шести беспилотников ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.