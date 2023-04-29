Суд арестовал одного из фигурантов дела о пожаре в уральском поселке Сосьва

Уральский суд отправил под стражу одного из фигурантов дела о пожаре в поселке Сосьва

Серовский районный суд отправил под стражу одного из фигурантов дела о пожаре в уральском поселке Сосьва. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Под арест был отправлен специалист по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа. Срок ареста составил два месяца — до 26 июня 2023 года.

Решение об отправке фигуранта дела под стражу было принято, так как суд счел, что обвиняемый может повлиять на расследование дела и оказать давление на свидетелей.

25 апреля пожар произошел в поселке Сосьва Свердловской области. Сухая трава загорелась у лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 23.

Огонь быстро распространился на жилые дома из-за сильного ветра. В результате ЧП сгорело больше сотни жилых построек.