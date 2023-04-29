Крокодила заподозрили в таинственном исчезновении рыбака

Daily Mail: пропавший в Австралии рыбак, вероятнее всего, был съеден крокодилом

В таинственном исчезновении рыбака на берегу реки Кеннеди в австралийском штате Квинсленд заподозрили крокодила. Об этом сообщает Daily Mail.

Вечером мужчина рыбачил на берегу реки. Обитатели расположенного поблизости туристического лагеря услышали крик и звуки борьбы. После этого мужчина пропал.

Вероятнее всего, рыбака утащил в реку и съел крокодил. Эта догадка вызвала панику на берегу.

Полиция и спасательные службы начали поиски с привлечением спасательного вертолета из города Кернс, расположенного на расстоянии 400 километров. Спасатели направили пешие группы для осмотра местности, но пока не обнаружили никаких следов пропавшего мужчины.

Поиски продолжатся в течение ночи, утром к ним присоединится государственная служба экстренной помощи (SES).

Ранее сообщалось, что восемь паломников погибли после того, как запаниковали при виде крокодила во время перехода через реку Чамбал в индийском штате Мадхья-Прадеш. Поодиночке путники не могли противостоять течению, поэтому их смыло течением.

