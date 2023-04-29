Российская армия пресекла деятельность диверсионной группы ВСУ в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По сообщению ведомства, ДРГ была выявлена российской армией в районе населенного пункта Новомайорское в ДНР.
В Минобороны отметили, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВС России уничтожили более 85 военнослужащих ВСУ. Помимо десятков солдат украинская армия потеряла и несколько единиц техники — один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
Днем ранее на этом же направлении российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.