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14:45, 29 апреля 2023Россия

Российская армия пресекла деятельность диверсионной группы ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило, что ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в ДНР
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению ведомства, ДРГ была выявлена российской армией в районе населенного пункта Новомайорское в ДНР.

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В Минобороны отметили, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВС России уничтожили более 85 военнослужащих ВСУ. Помимо десятков солдат украинская армия потеряла и несколько единиц техники — один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Днем ранее на этом же направлении российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Марк Леонов
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