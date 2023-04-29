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23:15, 29 апреля 2023Интернет и СМИ

Молодой темнокожий ведущий заменит Карлсона в эфире Fox News

Mirror: Такера Карлсона в эфире Fox News заменит молодой темнокожий ведущий Лоуренс Джонс

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com

Молодой темнокожий телеведущий Лоуренс Джонс заменит Такера Карлсона в эфире Fox News. Мужчина должен появиться в эфире в понедельник, когда шоу Карлсона будет переименовано в Fox News Tonight. 30-летнего ведущего называют звездой американского телевидения, пишет издание Mirror.

Как сообщается, в 15 лет Джонс работал волонтером в предвыборной кампании Барака Обамы. Позже он стал самым молодым чернокожим ведущим кабельного новостного шоу в американской истории. Лоуренс Джонс также был спецрепортером Fox & Friends и путешествовал по всей стране, освещая некоторые из самых громких новостей.

О том, что Такер Карлсон, неоднократно критиковавший во время эфира президента США Джо Байдена, покинул Fox News, стало известно из опубликованного в понедельник, 24 апреля, заявления телеканала. Причины подобного решения не уточнялись.

27 апреля Карлсон выступил с первым видеообращением после увольнения с канала. По словам телеведущего, в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.

В марте журналист обвинил власти США в желании развязать войну с Россией. А перед этим он заявил, что американский лидер не может управлять страной из-за нехватки физических и умственных сил.

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Марина Совина
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