В России отреагировали на проникновение полиции Польши в школу при посольстве

Примаков: в России запомнят день, когда полиция Польши ворвалась в школу при посольстве

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в России запомнят день, когда власти Варшавы при поддержке полиции ворвались в школу при посольстве России. Об этом политический деятель написал в своем Telegram-канале.

«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве», — пишет Примаков.

Сообщается, что польские власти выломали двери после того, как сотрудники посольства и школы отказались добровольно открыть ворота. Когда полиция и представители мэрии проникли на территорию школы, они повесили на двери новый замок.

