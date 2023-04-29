Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:30, 29 апреля 2023Мир

В России отреагировали на проникновение полиции Польши в школу при посольстве

Примаков: в России запомнят день, когда полиция Польши ворвалась в школу при посольстве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в России запомнят день, когда власти Варшавы при поддержке полиции ворвались в школу при посольстве России. Об этом политический деятель написал в своем Telegram-канале.

«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве», — пишет Примаков.

Сообщается, что польские власти выломали двери после того, как сотрудники посольства и школы отказались добровольно открыть ворота. Когда полиция и представители мэрии проникли на территорию школы, они повесили на двери новый замок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Несколько беспилотников ВСУ атаковали Крым и Севастополь
В атаке на Крым участвовали до шести беспилотников ВСУ
Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировали
Шойгу анонсировал международные военно-спортивные игры в России
Опубликовано видео отреставрированного Южного речного вокзала в Москве
Американский игрок клуба КХЛ заявил о желании получить российское гражданство
МИД прокомментировал ультиматум Киева по аммиакопроводу в Одессу
Эрдоган впервые после недомогания лично появился на публике
Описано будущее курса доллара и евро
В России отреагировали на проникновение полиции Польши в школу при посольстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.