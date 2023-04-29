Зеленскому и Байдену предрекли скорое окончание президентской карьеры

Колумнист Asia Times Брайен заявил, что Байден и Зеленский скоро могут покинуть посты

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский скоро могут покинуть свои посты. Скорое окончание президентской карьеры им предрек колумнист Asia Times Стивен Брайен.

Журналист связал возможное оставление лидерами стран своих постов с ситуацией вокруг специальной военной операции России на Украине. Брайан заявил, что город Артемовск (украинское название — Бахмут), бои за который ведутся с августа 2022 года, вот-вот падет, и общее положение украинских сил будет ухудшаться.

Колумнист предположил, что Россия может предложить провести новые переговоры, однако Байден вряд ли пойдет на этот шаг. Тогда армию Украины может ждать поражение, которое приведет к падению власти Зеленского.

«Имея более крупные силы, более продуманную тактику, больше воздушной мощи, средств ПВО и наземной техники, русские вполне могут разгромить украинскую армию», — заявил он.

В свою очередь, Джо Байден, по оценке Брайена, вряд ли будет переизбран из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем, а также из-за ситуации с инфляцией в США.

«Короче говоря, в недалеком будущем Байдену, возможно, придется повесить ходунки, а Зеленский может искать работу в Калифорнии», — подытожил журналист.

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