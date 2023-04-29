РИА Новости: президент Турции Эрдоган впервые после недомогания посетил мероприятие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после недомогания лично появился на публике. Он посетил фестиваль авиакосмических техтехнологий Teknofest в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Фестиваль проводится на территории бывшего международного аэропорта Ататюрка. На нем представлены военные самолеты и вертолеты, беспилотники и прочая техника, которую используют ВВС Турции. На мероприятии проводится авиашоу.

На сцену фестиваля вместе с президентом страны вышла его жена Эмине и прибывший в страну с визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан. Они подъехали к сцене на электрокаре TOGG производства Турции.

Ранее сообщалось, что Эрдоган вновь отменил предвыборные выступления. Уточняется, что глава государства отменил третий день выступлений после того, как заболел кишечной инфекцией.