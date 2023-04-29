Тренер ЦСКА назвал причину разрыва контракта Фернандеса с бразильским клубом

Тренер ЦСКА Федотов рассказал, что Марио Фернандес не смог адаптироваться в Бразилии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов назвал причину разрыва контракта защитника клуба Марио Фернандеса с бразильским «Интернасьоналом». Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии, и у Марио возникало немало вопросов», — рассказал Федотов. Он добавил, что руководство армейцев поговорит с игроком и пригласит его в Москву, чтобы оценить текущую форму.

21 апреля стало известно, что Фернандес досрочно покинул «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в бразильском клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года привлекался к матчам за сборную России. В ее составе дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.