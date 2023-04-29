Раскрыта попытка установки контейнеров с неизвестным химвеществом в Артемовске

Разгрузка Вагнера сообщила о попытке установки в Артемовске контейнеров с химвеществом

Специалисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинской название — Бахмут) пытались установить контейнеры с неизвестным химическим веществом. Об этом сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Как раскрыли его авторы, украинские специалисты в полной химической защите и противогазах устанавливали перед передним краем контейнеры с неустановленными химическими веществами. Группа была полностью уничтожена.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.