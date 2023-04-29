Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:33, 29 апреля 2023Бывший СССР

Раскрыта попытка установки контейнеров с неизвестным химвеществом в Артемовске

Разгрузка Вагнера сообщила о попытке установки в Артемовске контейнеров с химвеществом

Фото: Reuters

Специалисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинской название — Бахмут) пытались установить контейнеры с неизвестным химическим веществом. Об этом сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Как раскрыли его авторы, украинские специалисты в полной химической защите и противогазах устанавливали перед передним краем контейнеры с неустановленными химическими веществами. Группа была полностью уничтожена.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН сочли провалившейся инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Макгрегора заподозрили в употреблении допинга
Раскрыта попытка установки контейнеров с неизвестным химвеществом в Артемовске
Twitter добавил функцию монетизации контента
Названы опасные для аллергиков районы Москвы в ближайшее время
Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике в составе сборной СССР
Российские войска загнали ВСУ в ловушку на авдеевском направлении
У берегов Аляски произошло землетрясение
Турция закрыла воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании
Следственный комитет даст правовую оценку инциденту в Варшаве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.