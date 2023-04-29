Глава ЦБ прокомментировала прогноз по инфляции в России

Банк России не воспользовался шансом поднять ключевую ставку на фоне снижающейся инфляции

Замедление показателей инфляции не является для ЦБ основанием снизить ключевую ставку, как и показателем достижения поставленной для него задачи. О том, почему ЦБ не воспользовался шансом поднять ключевую ставку на фоне снижающейся инфляции объяснила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«Сейчас, для того чтобы обеспечить достижение цели в 4 процентов по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок», — прокомментировала глава Банка России. Она добавила, что решения регулятора действуют с задержкой и учитывают прогнозы на будущие изменения.

По итогам заседания 28 апреля Центробанк принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,5 процента годовых, этот показатель остается неизменным с сентября прошлого года. Регулятор предупредил, что при определенных обстоятельствах государственную денежно-кредитную политику в стране придется ужесточить.