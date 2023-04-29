Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Подмосковье

Прокуратура опубликовала фото с места смертельного ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье

Прокуратура Московской области опубликовала фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе, в своем Telegram.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей 7 и 10 лет. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «КамАЗ» въехал в легковые автомобили, которые остановились на светофоре.

О смертельной аварии стало известно в ночь на 29 апреля. Сообщалось, что еще двое человек получили травмы.

23 апреля смертельное ДТП с участием шести автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве. Погиб один человек, еще двое пострадали.