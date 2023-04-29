Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:20, 29 апреля 2023Россия

Последние минуты жизни российского водителя попали на видеорегистратор

Видеорегистратор автобуса записал последние минуты жизни водителя в Петергофе

Последние минуты жизни российского водителя попали на видеорегистратор. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Как сообщает издание, авария со смертельным исходом произошла в Петергофе. На записи видно, что водитель автобуса едет по своей полосе, в то время как со встречки через сплошную поворачивает водитель белой KIA.

Легковушка на полной скорости сталкивается с автобусом, и тот от удара врезается в столб. Отмечается, что водитель KIA погиб, а четверо пассажиров автобуса пострадали.

Ранее смертельное ДТП с участием такси и мотоцикла в Москве попало на видео.

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина
В США высказались о поддержке Украины после обновления состава Конгресса
Sony отметила снижение спроса на игры для консолей
Последние минуты жизни российского водителя попали на видеорегистратор
Венгры сильно разочаровались в ЕС
Мужчина пробежал марафон и умер по пути домой
Зеленский объяснил необходимость ношения при себе пистолета
Треть россиян поддержали сокращение январских праздников
Российская учительница поговорила с мошенниками и лишилась документов на жилье
Футболист «Краснодара» заявил о желании получить российское гражданство
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.