Видеорегистратор автобуса записал последние минуты жизни водителя в Петергофе

Последние минуты жизни российского водителя попали на видеорегистратор. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Как сообщает издание, авария со смертельным исходом произошла в Петергофе. На записи видно, что водитель автобуса едет по своей полосе, в то время как со встречки через сплошную поворачивает водитель белой KIA.

Легковушка на полной скорости сталкивается с автобусом, и тот от удара врезается в столб. Отмечается, что водитель KIA погиб, а четверо пассажиров автобуса пострадали.

Ранее смертельное ДТП с участием такси и мотоцикла в Москве попало на видео.