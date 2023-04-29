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15:28, 29 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации на 29 апреля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на субботу, 29 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Telegram-канал «Минобороны России»

В первую очередь Минобороны сообщило о нанесении удара высокоточным оружием морского базирования по дислокации командного состава объединенной группировки украинских войск «Херсон». Согласно отчету, цель удара была достигнута.

По сообщению официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, основные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли на донецком направлении, где с августа 2022 года продолжаются бои за город Артемовск (украинское название — Бахмут). За минувшие сутки в этом районе ВСУ потеряли убитыми не менее 575 военнослужащих и наемников.

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Конашенков добавил, что сейчас бои проходят в западной части города. В них участвуют штурмовые отряды под прикрытием российских десантников.

На всех прочих направлениях ВСУ потеряли около 250 бойцов. Среди уничтоженной за сутки украинской техники — 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, вертолет Ми-8, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три танка.

Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и 9843 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Марк Леонов
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