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01:44, 29 апреля 2023Бывший СССР

Житель Одесской области «заминировал» военкомат из-за беспокойства за приятелей

МК»: житель Одесской области сообщил о минировании военкомата из-за вызова друзей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Житель Одесской области сообщил о минировании военкомата после вызова туда его приятелей, передает «Московский комсомолец».

Уточнятся, что он был задержан сотрудниками полиции в тот же день. Свой поступок мужчина объяснил беспокойством за друзей, рассказав, что таким образом пытался предотвратить их прием в военкомате. У него изъяли мобильный телефон, в настоящее время украинец находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось о «минировании» Киево-Печерской лавры. В обитель прибыли силовики, пожарная машина и взрывотехники с собаками.

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Марина Совина
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