Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 29 апреля 2023Наука и техника

США начнут работу над системой РЭБ для замены отправленных на Украину M113

Defense News: боевая демонстрация системы TLS для платформы AMPV состоится в 2024 году

Фото: Maj. Carson Petry / U.S. Army

Боевая демонстрация прототипа комбинированной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), кибербезопасности и радиотехнической разведки Terrestrial Layer System (TLS) для платформы Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) должна состояться в 2024 году. Об этом сообщает Defense News.

Согласно изданию, TLS, работы над которой планируют начать США, предназначена для повышения ситуационной осведомленности солдат на поле боя, а также предоставляет им средства противодействия или уничтожения вражеских сетей связи. «Армия пытается усилить свой арсенал радиоэлектронной борьбы для крупномасштабных сражений с Китаем или Россией после многих лет сосредоточения внимания на Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Defense News напоминает, что AMPV заменят бронетранспортеры M113 времен войны во Вьетнаме, сотни которых были отправлены на Украину. Так, AMPV имеет общие компоненты с армейской боевой техникой, включая гаубицы, что, по словам представителей Пентагона, упростит логистику и требования к техническому обслуживанию перспективных машин.

В октябре прошлого года издание The Drive сообщило, что американские военные захотели ускорить процесс покупки новых бронетранспортеров AMPV. По словам генерал-майора армии США Гленна Дина, военные получили 130 бронетранспортеров из планируемых 2900.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Сухопутные силы США решили прекратить полеты своей авиации
США начнут работу над системой РЭБ для замены отправленных на Украину M113
Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Подмосковье
Российские фермеры пожаловались на проблемы с утилизаций навоза
Экс-разведчик США предрек Киеву разрушение при попытке напасть на Москву
Полицейские ответным огнем смертельно ранили пенсионера при задержании
Владельцев дач предупредили о риске получить штраф до 50 тысяч рублей
В Москве аномально рано расцвела сирень
Массовая авария с погибшими произошла в Подмосковье
Россиян предупредили о главных опасностях пикников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.