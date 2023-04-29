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17:45, 29 апреля 2023Мир

Сотрудники захваченной в Польше школы при посольстве России покинули здание

Посольство России заявило, что все сотрудники захваченной в Польше школы покинули здание

Фото: Wiktor Karkocha / Unsplash

Все учителя и сотрудники школы при посольстве России в Варшаве покинули здание, захваченное властями. Об этом ТАСС заявил советник-посланник дипмиссии в Польше Андрей Ордаш.

По его словам, все, кто работал и проживал на территории учреждения, покинули его с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства. Ордаш добавил, что у дипломатов есть еще семь дней для вывоза имущества, и подчеркнул, что посольство обеспечит продолжение учебного процесса.

29 апреля стало известно, что представители мэрии Варшавы с полицией ворвались на территорию школы при посольстве России. После того как сотрудники посольства и школы отказались добровольно открыть ворота, польские власти начали выламывать двери .

МИД России пообещал жестко ответить на произошедшее вторжение.

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Варвара Кошечкина
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