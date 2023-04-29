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15:14, 29 апреля 2023Россия

Губернатор Севастополя сообщил о полной ликвидации пожара на нефтебазе

Глава Севастополя Развожаев заявил, что пожар на нефтебазе полностью ликвидирован
СюжетПожар в Севастополе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Образовавшийся после удара беспилотника пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Глава Севастополя уточнил, что о ликвидации возгорания ему доложил начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Рохлин.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта были повреждены четыре цистерны. До самих цистерн долетел лишь один дрон. По словам губернатора Развожаева, пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.

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Марк Леонов
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