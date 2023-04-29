В Минобороны заявили об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе Угледара

Российская артиллерия уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, Донецкая народная республика (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

Гордеев отметил, что во время боя было ликвидировано пятерых украинских военных. Также расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» уничтожили пикап и семерых бойцов ВСУ.

Также сообщается, что удары пришлись и на опорный пункт украинских войск в районе села Пречистовка под Марьинской. На этом направлении с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» было ликвидировано более десяти боевиков.

Ранее попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк обвинил украинские войска в минировании отхода своим солдатам под Кременной. По словам Киндюка, бойцов предупреждают, что позади позиций стоит нацгвардия, которая откроет огонь в случае отхода.