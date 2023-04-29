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06:14, 29 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу

Глава пресс-центра группы «Восток»: российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpress.com

Вооруженные силы России ликвидировали украинскую разведгруппу в районе села Марфополь в Пологовском районе Запорожской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Его слова передает РИА Новости.

Гордеев уточнил, что была вскрыта и уничтожена разведгруппа противника, во время операции ликвидировано трое украинских военных.

Также он рассказал, что в районе населенного пункта Чаривное сорван подвоз материальных средств на позиции 108-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме этого, расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» были уничтожены грузовик и трое боевиков.

Гордеев сообщил о том, что российские артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и семь боевиков в районе населенного пункта Малая Токмачка в Ореховском районе Запорожской области.

Ранее в апреле российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на запорожском направлении во время ликвидации опорных пунктов.

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Екатерина Подвигина
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