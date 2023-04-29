Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:00, 29 апреля 2023Экономика

В России назвали самые редкие вакансии

«Зарплата.ру»: в топ редких вакансий в России вошли певчий в храме и егерь

Фото: Scott Graham / Unsplash

Самыми редкими профессиями в России стали создатель волос для 3D-персонажей и храмовый певчий. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Груминг-артиста, который будет создавать для 3D-персонажей волосы и мех, ищет основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым кинокомпания Bazelevs. От специалиста требуют опыт работы в анимационном кино более трех лет и предлагают удаленную работу. Также необычными для российского рынка труда стали вакансии певчего для православного храма и конфетчика для кондитерской фабрики. От первого ждут музыкального образования, опыта пения в церковном хоре и знания церковного устава, а от второго — навыков подготовки оборудования для производства конфет и грильяжной массы.

Материалы по теме:
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023

В свердловском охотничьем хозяйстве ищут егеря. От него требуют навыки вождения автомобиля или трактора и предлагают переехать вместе с семьей в деревню. В московском ателье объявили о поиске художника по театральным костюмам, бальным платьям, костюмам для художественной гимнастики и фигурного катания.

Также среди редких вакансий — инструктор с навыками альпинизма, педагогическим или актерским образованием для петербургского веревочного парка и буфетчица для свердловской клинической больницы, которая будет разносить еду по палатам коронавирусных больных и убирать тумбочки и холодильники.

Ранее в России назвали самые высокооплачиваемые вакансии. К ним отнесли senior-разработчика для IT-компании, разрабатывающей программы для управления компьютерным клубом (ему готовы платить до полумиллиона рублей), управляющего делами семьи (300 тысяч рублей), капитана экскурсионного судна в Санкт-Петербурге (200 тысяч рублей) и медсестру в элитной клинике эстетической медицины (200 тысяч рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Сухопутные силы США решили прекратить полеты своей авиации
В России назвали самые редкие вакансии
Массовые приседания в кабинах колеса обозрения «Солнце Москвы» попали на видео
Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе показали на видео
В Испании попросили Минобороны отчитаться о присутствии солдат НАТО на Украине
Российские «Солнцепеки» ударили по опорным пунктам ВСУ
Российскую планирующую бомбу сравнили с американским JDAM
Житель Артемовска обвинил ВСУ в размещении позиций в жилых домах
В туалете британского паба были найдены секретные материалы о подлодке
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.