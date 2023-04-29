Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике в составе сборной СССР

Девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев умер на 61-м году жизни

Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

Королев скончался на 61-м году жизни. Причина смерти не сообщается. ФСГР выразила соболезнования родным и близким, а также друзьям и ученикам Королева.

Королев — двукратный абсолютный чемпион мира, четырехкратный чемпион планеты в отдельных видах многоборья. Также он трижды завоевывал это звание в командном первенстве в составе сборной СССР. Кроме того, на счету Королева пять побед на чемпионатах Европы и девять — на первенствах СССР.

После окончания спортивной карьеры Королев стал судьей. Также он тренировал спортсменов во Владимире.