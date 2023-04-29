Российский посол заявил о вмешательстве Запада во внутренние дела Сербии

Посол Боцан-Харченко назвал доклад евродепутата Бильчика вмешательством в дела Сербии

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко считает, что доклад евродепутата Владимира Бильчика по республике, принятый Комитетом по внешней политике Европарламента (ЕП), является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом дипломат написал в Telegram-канале ведомства.

Боцан-Харченко заявил, что Бильчик «не гнушается и бесцеремонным вмешательством» во внутренние дела суверенной Сербии, выражая несогласие с назначением Александара Вулина на должность главы Агентства безопасности и информации.

Кроме того, посол отмечает, что свобода СМИ в докладе сводится к отображению только одного мнения — западного. Также он подчеркнул, что Бильчик пытается бороться с объективной реальностью, согласно которой абсолютное большинство сербского населения поддерживает Россию.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел (МИД) Украины разослало сербским СМИ словарь с терминологией, которую, по утверждениям украинских чиновников, необходимо использовать при освещении спецоперации России.