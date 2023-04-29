В Испании попросили Минобороны отчитаться о присутствии солдат НАТО на Украине

Депутаты попросили Минобороны Испании отчитаться о присутствии солдат НАТО на Украине

Депутаты парламента Испании Роберто Уриарте Торреальдай и Исмаэль Кортес Гомес попросили Министерство обороны страны отчитаться о присутствии солдат НАТО на Украине после утечки секретных документов Пентагона, передает RT.

Парламентарии задались вопросом о достоверности подобных сведений, из которых следует, что на украинской территории находятся сотни бойцов сил специального назначения из стран Североатлантического альянса, в том числе из США, Франции, Великобритании.

Политики попросили Минобороны подтвердить, что испанские военнослужащие не принимают участие в конфликте на Украине.

Ранее стало известно, что Испания отправила Украине первую партию отремонтированных танков Leopard. Судно с партией из шести боевых машин отправилось из порта Сантандера в пятницу, 21 апреля. Оно должно прибыть в Польшу, откуда танки затем перенаправят на Украину.

