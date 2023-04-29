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01:46, 29 апреля 2023Мир

Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего

Сестра Ким Чен Ына резко высказалась о Джо Байдене и назвала его стариком без будущего

Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон резко прокомментировала слова президента США Джо Байдена о смене режима в Северной Корее. Политика цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По мнению родственницы северокорейского лидера, их можно принять за высказывания «человека в преклонном возрасте, старика без будущего». Также, по ее мнению, подобные заявления указывают на то, что Байден «совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США».

«Он с излишней уверенностью в своих силах проявил безответственную смелость без всякого расчета», — указала Ким Е Чжон.

26 апреля Байден пригрозил КНДР «сменой режима» при попытке Пхеньяна нанести ядерный ударный удар по Соединенным Штатам или их союзникам. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, прошедших в Вашингтоне.

В ходе переговоров американский лидер также заявил, что США находятся в поисках вариантов для «дипломатического прорыва» в отношениях с Северной Кореей.

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Екатерина Подвигина
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