Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего

Сестра Ким Чен Ына резко высказалась о Джо Байдене и назвала его стариком без будущего

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон резко прокомментировала слова президента США Джо Байдена о смене режима в Северной Корее. Политика цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По мнению родственницы северокорейского лидера, их можно принять за высказывания «человека в преклонном возрасте, старика без будущего». Также, по ее мнению, подобные заявления указывают на то, что Байден «совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США».

«Он с излишней уверенностью в своих силах проявил безответственную смелость без всякого расчета», — указала Ким Е Чжон.

26 апреля Байден пригрозил КНДР «сменой режима» при попытке Пхеньяна нанести ядерный ударный удар по Соединенным Штатам или их союзникам. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, прошедших в Вашингтоне.

В ходе переговоров американский лидер также заявил, что США находятся в поисках вариантов для «дипломатического прорыва» в отношениях с Северной Кореей.