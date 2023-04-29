Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:54, 29 апреля 2023Среда обитания

Российская учительница поговорила с мошенниками и лишилась документов на жилье

Shot: учительница в Москве отправила мошенникам 16 млн рублей и документы на квартиру

Фото: Priscilla Du Preez / Shutterstock / Fotodom

Российская учительница поговорила с мошенниками, после чего лишилась денег и документов на жилье в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел с заслуженной учительницей России, которая преподает биологию в столичной школе. Злоумышленники позвонили ей по мессенджеру WhatsApp и убедили установить на смартфон специальное приложение. После этого женщину уговорили перевести на счет свыше 16 миллионов рублей.

Утверждается, что затем мошенники убедили жертву отправить им документы на квартиру на Нахимовском проспекте, «чтобы наверняка уберечь от злоумышленников». После того, как учительница выполнила все требования, аферисты заблокировали женщину и перестали выходить на связь.

Ранее сообщалось, что в Самаре пенсионерка осталась без квартиры после разговора с телефонными мошенниками. Женщина выполнила инструкции злоумышленников, продала недвижимость и отправила мошенникам деньги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска
ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина
Венгры сильно разочаровались в ЕС
Мужчина пробежал марафон и умер по пути домой
Зеленский объяснил необходимость ношения при себе пистолета
Треть россиян поддержали сокращение январских праздников
Российская учительница поговорила с мошенниками и лишилась документов на жилье
Футболист «Краснодара» заявил о желании получить российское гражданство
Непомнящий сыграл вничью в 14-й партии матча за титул чемпиона мира
16-летняя россиянка обыграла вторую подряд теннисистку из топ-20 WTA
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.