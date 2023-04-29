Российская учительница поговорила с мошенниками и лишилась документов на жилье

Shot: учительница в Москве отправила мошенникам 16 млн рублей и документы на квартиру

Российская учительница поговорила с мошенниками, после чего лишилась денег и документов на жилье в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел с заслуженной учительницей России, которая преподает биологию в столичной школе. Злоумышленники позвонили ей по мессенджеру WhatsApp и убедили установить на смартфон специальное приложение. После этого женщину уговорили перевести на счет свыше 16 миллионов рублей.

Утверждается, что затем мошенники убедили жертву отправить им документы на квартиру на Нахимовском проспекте, «чтобы наверняка уберечь от злоумышленников». После того, как учительница выполнила все требования, аферисты заблокировали женщину и перестали выходить на связь.

Ранее сообщалось, что в Самаре пенсионерка осталась без квартиры после разговора с телефонными мошенниками. Женщина выполнила инструкции злоумышленников, продала недвижимость и отправила мошенникам деньги.