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22:18, 29 апреля 2023Интернет и СМИ

Twitter добавил функцию монетизации контента

Илон Маск сообщил, что в Twitter стала доступна платная подписка для авторов контента
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Pool / Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что в Twitter стала доступна платная подписка для авторов контента. Об этом он написал в своем микроблоге.

«Создатели контента теперь могут включить подписку на свои тексты, фото и видео по всему миру на этой платформе!» — заявил предприниматель.

Маск отметил, что для активации подписки на iPhone требуется на несколько дней больше, так как все подписки должны быть одобрены Apple.

Ранее основатель и экс-глава Twitter Джек Дорси раскритиковал покупку компании Маском. По данным Bloomberg, бизнесмен, который изначально положительно оценивал сделку по покупке Twitter, поменял свою точку зрения.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

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Марина Совина
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