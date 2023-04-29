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01:56, 29 апреля 2023Интернет и СМИ

В Японии назвали Украину нарушителем спокойствия глобального Юга

Daily Shincho: глобальный Юг возмутило непростительное зацикливание Запада на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Японское издание Daily Shincho назвало Украину нарушителем спокойствия глобального Юга. По мнению автора статьи Кадзухико Фудзи, государства были возмущены непростительным зацикливанием Запада на украинской тематике.

В материале говорится, что США и Европа передают огромные средства на нужды Киева, в то время как в мире есть развивающиеся страны в куда более тяжелом положении.

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В этом случае, по мнению автора статьи, Западу будет тяжело заручиться поддержкой глобального Юга, который больше всего страдает от сложившейся ситуации и пытается найти путь к миру на фоне все большего обострения конфликта.

Отмечается, что западные страны пытаются надавить санкциями на Россию, чтобы добиться прекращения огня в пользу Киева, однако глобальный Юг не последовал их примеру.

Кроме того, Украина, пользующаяся повышенным вниманием США и Европы, не является образцовым государством, в том числе вследствие коррупции, которая, по словам Кадзухико Фудзи, вряд ли прекратилась после начала российской спецоперации.

«Если США и Европа не признают еще одну неудобную правду о своем украинофильстве, которое является причиной недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — заключил автор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Европейский союз (ЕС) грубо спекулируют на теме Украины. Таким образом Запад отвлекает внимание развивающихся стран от проблем Ближнего Востока.

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Марина Совина
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