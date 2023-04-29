Daily Shincho: глобальный Юг возмутило непростительное зацикливание Запада на Украине

Японское издание Daily Shincho назвало Украину нарушителем спокойствия глобального Юга. По мнению автора статьи Кадзухико Фудзи, государства были возмущены непростительным зацикливанием Запада на украинской тематике.

В материале говорится, что США и Европа передают огромные средства на нужды Киева, в то время как в мире есть развивающиеся страны в куда более тяжелом положении.

В этом случае, по мнению автора статьи, Западу будет тяжело заручиться поддержкой глобального Юга, который больше всего страдает от сложившейся ситуации и пытается найти путь к миру на фоне все большего обострения конфликта.

Отмечается, что западные страны пытаются надавить санкциями на Россию, чтобы добиться прекращения огня в пользу Киева, однако глобальный Юг не последовал их примеру.

Кроме того, Украина, пользующаяся повышенным вниманием США и Европы, не является образцовым государством, в том числе вследствие коррупции, которая, по словам Кадзухико Фудзи, вряд ли прекратилась после начала российской спецоперации.

«Если США и Европа не признают еще одну неудобную правду о своем украинофильстве, которое является причиной недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — заключил автор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Европейский союз (ЕС) грубо спекулируют на теме Украины. Таким образом Запад отвлекает внимание развивающихся стран от проблем Ближнего Востока.