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15:57, 29 апреля 2023Мир

Зеленского заподозрили в подготовке опасной эскалации

Бывший разведчик ВС США Риттер: Зеленский планирует напрямую втянуть НАТО в конфликт с РФ
СюжетМинобороны:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пересматривает свое отношение к позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией и готовится к опасной эскалации. Свое подозрение по поводу планируемой смены тактики украинской стороны в интервью на YouTube журналисту Стивену Гарднеру высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По словам Риттера, украинское командование готовится напрямую втянуть НАТО ради улучшения ситуации для ВСУ. «Сейчас Зеленский столкнулся с реальностью, что Украина уже проиграла. <…> Поэтому он отчаянно хочет найти способ изменить ситуацию», — предположил экс-разведчик.

Тем временем Зеленский анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. Украинский лидер отметил, что успех ВСУ будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны готовы к контрнаступлению и ждут соответствующего решения командования.

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Варвара Кошечкина
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