Стало известно о возможной отправке Блиновской в СИЗО

ТАСС: Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за активности в соцсетях кураторов ее марафонов

Блогершу Елену Блиновскую, которая попала под домашний арест, могут отправить в СИЗО из-за активной деятельности в социальных сетях со стороны кураторов ее марафонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Там пояснили, что суд запретил Блиновской пользоваться мобильной связью и интернетом. Несмотря на это, в сети появились призывы участвовать в ее новых марафонах. «В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — пояснил собеседник агентства.

О том, что кураторы марафонов Елены Блиновской продолжают набирать новые группы участников, сообщалось ранее. Кураторы уточнили, что в ходе марафона участникам будут в том числе прислать голосовые сообщения от Блиновской. Они также допустили, что летом или к осени с блогершей можно будет пообщаться на эфире.

28 апреля суд в Москве поместил Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. По решению суда блогерше запретили пользоваться интернетом и средствами связи.