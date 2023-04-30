Российский военный рассказал о специальной тактике работы с беспилотниками

Командир взвода разведки рассказал, что операторы БПЛА используют тактику «карусели»

Командир взвода глубинной разведки Западного военного округа (ЗВО) с позывным «Дукат» рассказал, что операторы БПЛА используют специальную тактику «карусели» для беспрерывного ведения разведки на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом российский военный заявил в беседе с РИА Новости.

«Все зависит от погоды, а так можем работать целые сутки. То есть у нас коптеры все работают по "карусели" — один сел, другой взлетел. Все для того, чтобы заряжать аккумуляторы у нас есть — один садится, меняется аккумулятор и взлетает заново», — объяснил командир.

«Дукат» уточнил, что основная задача разведки с помощью беспилотников вскрыть позиции противника, их орудия и передать данные артиллеристам для уничтожения целей противника.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский назвал Мариуполь одной из возможных целей Вооруженных сил Украины в ходе их контрнаступления. По его мнению, России, по возможности, следовало бы укрепить мариупольское направление.

29 апреля артиллерийские расчеты российских войск загнали в ловушку личный состав одного из подразделений Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении и нанесли ему огневое поражение. Так, разведывательные беспилотники отслеживали перемещения живой силы ВСУ под Авдеевкой и в режиме реального времени передавали данные артиллерии.