Расчеты артиллерии ВС России загнали подразделение ВСУ в ловушку на авдеевском направлении

Артиллерийские расчеты российских войск загнали в ловушку личный состав одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении и нанесли ему огневое поражение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Разведывательные беспилотники отслеживали перемещения живой силы ВСУ под Авдеевкой и в режиме реального времени передавали данные артиллерии.

В результате ВС России нанесли по украинским войскам несколько точечных ударов и вынудили их покинуть занимаемые укрытия. Артиллерийский налет продолжался и во время бегства ВСУ, и во время смены ими позиций.

Когда личный состав вражеского подразделения занял новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему.

В начале апреля временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успешном окружении Авдеевки российскими военными. Кроме того, российские бойцы более «плотно держат под огневым контролем» пути снабжения украинской армии, добавил он.

По мнению Пушилина, ВСУ пытаются сместить фокус внимания с Артемовска (украинское название — Бахмут) на Авдеевку, где продвигаются российские войска. «Почему Авдеевка — там наши подразделения продвигаются достаточно успешно», — пояснил чиновник, отметив, что на этом направлении действует 1-й армейский корпус.