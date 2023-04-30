Адвокат Добровинский прокомментировал смерть Зайцева

Адвокат Александр Добровинский рассказал о встрече с модельером Зайцевым в Париже

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал смерть российского модельера Вячеслава Зайцева в разговоре с «Лентой.ру».

Добровинский назвал Зайцева легендой, а также рассказал о встрече с ним в Париже. «Он смотрел на яркие краски магазинов и бутиков и как-то чуть с тоской сказал мне: "Знаешь, у меня есть мечта. Не знаю, сбудется или нет, но надежда же есть. Я хочу, чтобы у наших женщин были одновременно и возможность и вкус. Как же они этого достойны". Никогда не забуду», — поделился адвокат.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве 30 апреля. Его доставили в медицинское учреждение с кровотечением в желудке.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.