На защищавшего Медведчука адвоката завели дело на Украине

На известного адвоката, защищавшего Медведчука, завели уголовное дело на Украине

На Украине завели уголовное дело по статье 111 часть 5 за коллаборационистскую деятельность на известного адвоката Валентина Рыбина, защищавшего председателя политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Источники в украинских правоохранительных органах указали, что Рыбин «на оккупированной территории» вступил в должность исполняющего обязанности директора организационно-правового департамента министерства информационной политики. Кроме того, он зарегистрировался для участия в праймериз, которое состоится 10 сентября, на выборах в Законодательное собрание региона.

Ранее на Украине объявили в розыск жену украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксану Марченко. Согласно сайту украинского МВД, Марченко исчезла 24 марта. По данным издания, ее обвиняют в финансировании действий, «совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что суд арестовал два земельных участка во Львовской области, принадлежащих Марченко.