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19:20, 30 апреля 2023Забота о себе

Женщина бросила заболевшего раком партнера и нашла необычный способ извиниться

Британка решила пробежать Лондонский марафон, потому что бросила онкобольного бойфренда

Фото: Jelle Fresen / Daily Mail

32-летняя британка Даниэль Эпштейн бросила партнера, 37-летнего Джелла Фрезена, когда узнала, что он заболел раком. На историю Даниэль, которая нашла необычный способ извиниться за разрыв, обратило внимание издание Daily Mail.

В 2022 году у Джелла диагностировали редкую опухоль мозга — медуллобластому. Ему потребовались операция, химио- и радиотерапия, после лечения ему заново пришлось учиться ходить. Сейчас он ждет повторной операции. Смириться с диагнозом онкобольного бойфренда Даниэль не смогла. «Меня охватили беспокойство и отчаяние, я не могла спать и есть. Начались панические атаки, я принимала столько лекарств, чтобы успокоиться, что ничего не могла делать», — объясняет она.

Расставшись с Джеллом, Даниэль переехала в Таиланд, а сейчас вернулась в Великобританию и решила пробежать Лондонский марафон. За участие в нем она заплатит деньги, которые пойдут на изучение рака мозга. Таким образом она решила извиниться перед бывшим партнером, с которым осталась в дружеских отношениях. «Я чувствовала себя худшим человеком на земле, потому что оставила его из-за рака, но это вредило моему ментальному здоровью, и я была бесполезна для Джелла», — говорит она.

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Такой способ выразить уважение бывшему избраннику Даниэль выбрала потому, что он сам, в отличие от нее, ранее принимал участие в марафонах. Несмотря на плохое самочувствие и паралич лица после операции Джелл присутствовал на марафоне 23 апреля 2023 года, чтобы поддержать Даниэль.

Ранее сообщалось, что здоровый 27-летний житель Северной Ирландии заметил странные пятна на теле и внезапно узнал о тяжелом диагнозе. Ему пришлось провести в больнице две недели, прежде чем он узнал, что болен острым лимфобластным лейкозом.

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Александра Лисица
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